Ligue 1, il PSG è campione per la dodicesima volta - Calcio News 24

Il PSG per la dodicesima volta nella sua storia diventa campione in Ligue 1. Un vero e proprio dominio francese

Il Paris Saint-Germain è nuovamente campione in Ligue 1 per la dodicesima volta nella sua storia: una vera e propria normale amministrazione per i francesi che hanno potuto contare sul risultato del Monaco (che ha perso contro il Lione).

I dodici punti di vantaggio sono bastati per riuscire a tenere testa alle dirette concorrenti, e il PSG si è consacrato campione.