Inter Calhanoglu bomber nerazzurro: solo uno ha fatto meglio

Doppietta per Hakan Calhangolu, che si conferma play e goleador dell’Inter di Simone Inzaghi: solo un altro centrocampista ha fatto meglio

Con la doppietta a San Siro in Inter-Torino, Hakan Calhanoglu si porta a 13 gol stagioniali. Un numero di gol molto alto per un centrocampista che gioca in posizione di play davanti alla difesa: un centrocampista goleador che in nerazzurro non si vedeva da anni.

L’ultimo centrocampista interista ad aver fatto numeri anche superiori al turco è stato, come riportato da Opta, Lothar Matthäus, che con i 16 gol segnati nella stagione 1990/91 fu il capocannoniere dei nerazzurri.

