Nicola su Atalanta Empoli: «Soddisfatto nonostante il risultato»

Le parole dell’allenatore azzurro Davide Nicola dopo quella che è stata la partita di stasera tra Atalanta ed Empoli

«Bisogna riconoscere i meriti e la qualità dell’Atalanta che ha una fisicità molto importante: mi dispiace per due episodi che è la seconda volta che mi capita di subire un rigore su una palla praticamente fuori. Sono soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi e sono partite dove servono per allenarsi. Cosa è mancato? L’Atalanta è una signora squadra che ha un cammino costruito in otto anni e bisogna solo fargli i complimenti. La mia realtà è ben diversa, e credo che siamo riusciti a dare identità: ciò non toglie che in alcuni momenti siamo riusciti ad ottenere qualcosa di importante. Questi ragazzi stanno gettando il cuore oltre l’ostacolo. Tutto è sempre migliorabile, ma bisogna considerare chi hai di fronte. Ciò che ci siamo messi in testa di fare noi è molto importante e per potercela fare bisognerà lavorare sodo in campo: vogliamo essere sempre competitivi. Nulla è scontato. Contro il Frosinone sarà una gara molto importante per la salvezza»