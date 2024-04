Bayer Leverkusen ancora imbattuto, e giovedì c’è la Roma in semifinale di Europa League

Bayer Leverkusen ancora imbattuto: pareggio all’ultimo secondo contro lo Stoccarda: e giovedì c’è la Roma in Europa League

Dopo aver conquistato la sua prima Bundesliga, il Bayer Leverkusen si prepara alla sfida di Europa League contro la Roma di giovedì sera all’Olimpico e la squadra di Xabi Alonso ci arriva ancora imbattuta.

Le Aspirine infatti hanno pareggiato in campionato contro lo Stoccarda – terza in classifica – per 2-2: decisiva la rete del pareggio di Andrich allo scadere del recupero.