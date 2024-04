Lazio Pedro: «Tudor ci ha dato energie e una nuova mentalità»

Le parole di Pedro, attaccante della Lazio, dopo la vittoria ottenuta dai biancocelesti contro l’Hellas Verona

Pedro ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Lazio contro il Verona. Di seguito le sue parole.

«Un peccato non essere andati in finale di Coppa. Era una partita difficile per noi. Abbiamo combattuto e trovato il gol e la vittoria. Cosa ci ha dato Tudor? Molta energia alla squadra con la sua mentalità. Stiamo lavorando tutti bene. Alla fine dobbiamo continuare cosi fino alla fine. Luis Alberto? Giocatore fortissimo, diverso e con molta qualità. Fa magia ogni partita. Ha fatto una buona stagione ed è un piacere giocare con lui. Futuro alla Lazio? Io sto qua per dare una mano ed il mister lo sa, abbiamo già parlato. Sono il piu vecchio della squadra e continuo a dare tutto».

