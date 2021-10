Roma, Abraham all’esame Napoli: far male a una big e sfatare il tabù pali

Contro il Napoli, Abraham deve dimostrare di essere il leader dell’attacco della Roma. Non ha ancora segnato a una big e oggi sfida Koulibaly

Nel big match dell’Olimpico tra Roma e Napoli, a guidare l’attacco dei giallorossi sarà ovviamente Tammy Abraham; il centravanti arrivato al posto di Dzeko per 40 milioni ma che fino a questo momento ha messo a segno solo due gol in campionato, una all’Udinese e uno alla Salernitana. Tocca allora, come riportato da La Gazzetta dello Sport, che si sblocchi anche contro una big per entrare definitivamente nel cuore dei tifosi romanisti.

È pur vero che Abraham ha colpito ben 6 legni in questo inizio di stagione, e si starebbe parlando quindi di un attaccante da quasi doppia cifra se la Dea bendata non si fosse messa di traverso. Oggi sfiderà, poi, Kalidou Koulibaly, probabilmente il miglior difensore del campionato, per uno scontro che si prospetta incandescente.