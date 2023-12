Roma-Bonucci, i tifosi frenano il suo arrivo

La trattativa tra la Roma e Bonucci nelle ultime ore ha subito un brusco rallentamento e non è più così sicuro il suo trasferimento in giallorosso

Decisivo in tal senso l’umore della piazza che da giorni su social e radio manifestava la contrarietà all’operazione considerato il passato in bianconero del difensore, oggi all’Union Berlino. Insomma, Tiago Pinto si è preso altre 48 ore per decidere ma sta già lavorando alle alternative. Lo scrive Tuttosport.