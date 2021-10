Roma; deliberato aumento di capitale da 460 milioni: i dettagli

Il Consiglio di Amministrazione della Roma ha deliberato un aumento di capitale da 460 milioni: i dettagli

La Roma ha emesso un comunicato dove annunciata un incremento di capitale, che sarà varato nella prossima assemblea del 26-27 novembre. Resi pubblici anche i compensi all’ex Ceo Guido Fienga (250 mila euro di buonuscita più 1,75 milioni per l’ultimo periodo lavorativo e all’ex dg Mauro Baldissoni, al quale sono andati oltre 1,38 milioni lordi).

«Il Consiglio di Amministrazione intende proporre agli Azionisti le seguenti ulteriori proposte di modifica e integrazione della delibera di Aumento di Capitale come già modificata in data 9 dicembre 2020: aumentare l’importo massimo dell’Aumento di Capitale fino a Euro 460.000.000 in funzione delle nuove esigenze di rafforzamento patrimoniale della Società, e prorogare al 31 dicembre 2022 il termine ultimo per l’esecuzione dell’Aumento di Capitale, come sopra incrementato».