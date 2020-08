Gianluca Mancini è stato espulso nel finale di gara contro il Siviglia: salterà il primo match dell’Europa League 2020/21

Oltre il danno la beffa per la Roma. La squadra di Paulo Fonseca non avrà a disposizione Gianluca Mancini per la prima gara della fase a gironi dell’Europa League 2020/21.

Il difensore giallorosso è stato espulso nel finale di gara contro il Siviglia dopo un consulto dell’arbitro con il VAR e sarà squalificato per un turno.