Roma, Dybala vuole entrare nel storia del derby

Domenica in campo Roma e Lazio, u derby sentito e che può valere la Champions League: di sicuro anche Dybala vuole entrare nella storia

Domenica in campo Roma e Lazio, u derby sentito e che può valere la Champions League: di sicuro anche Dybala vuole entrare nella storia.

L’argentino potrebbe essere il primo sudamericano a segnare in un derby di Roma e l’attaccante giallorosso è stato centellinato da Mourinho per averlo in condizione. Lo scrive il Corriere dello Sport.