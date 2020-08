Roma, Dzeko duro: «Sono deluso. Il Siviglia ci ha mangiato»

Edin Dzeko ha commentato l’eliminazione dall’Europa League contro il Siviglia: le parole dell’attaccante della Roma

Edin Dzeko, attaccante e capitano della Roma, ha commentato ai microfoni di Sky Sport l’eliminazione dall’Europa League per mano del Siviglia.

PRESTAZIONE – «Mi ha deluso tutto, ci hanno mangiati in tecnica, preparazione della gara. Non siamo mai stati in partita. Non so perché abbiamo tirato una volta sola: loro erano pericolosi a palla lunga, non abbiamo visto che era facile giocare da palla dietro. Abbiamo provato 90′ a giocare da dietro e non siamo mai riusciti a tirare in porta. Se guardiamo questa partita ci manca tanto a fare il salto di qualità, dobbiamo farci tante domande tutti. Tutti. Io sono qui per giocare. Sono deluso, non abbiamo fatto una gara per bene, non siamo mai stati in partita e questo mi ha deluso».