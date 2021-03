Edin Dzeko è in via di miglioramento dopo l’infortunio: possibile convocazione per l’attaccante della Roma contro il Parma

Edin Dzeko è in via di miglioramento dopo l’infortunio. L’attaccante della Roma si è allenato a parte ma potrebbe recuperare in vista del match di domenica contro il Parma.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il bosniaco farebbe così ritorno tra i convocati e potrebbe essere utilizzato a partita in corso dal tecnico Paulo Fonseca.