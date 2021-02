Roma, Dzeko non si accontenta: maglia da titolare e fascia da capitano

Edin Dzeko spinge per una maglia da titolare contro l’Udinese nel prossimo impegno di campionato. Vuole anche la fascia da capitano

Non accenna a diminuire d’intensità la faida fra il tecnico della Roma Paulo Fonseca e Edin Dzeko. Il bosniaco è tornato in campo giocando una mezzoretta contro la Juventus ma la riammissione in gruppo non gli basta.

Secondo Il Messaggero, il centravanti spinge per riavere il posto da titolare già contro l’Udinese, scalzando dalle gerarchie Borja Mayoral, ma soprattutto chiede la fascia da capitano che il tecnico portoghese ha assegnato a Lorenzo Pellegrini.