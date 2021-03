Roma, Dzeko quando torna? Senza di lui non si segna più

La Roma attende impazientemente il ritorno di Edin Dzeko. Nel girone di ritorno i gol delle punte giallorosse sono stati solo tre

La Roma attende impazientemente il ritorno di Edin Dzeko, alle prese con un guaio muscolare che come confermato da Paulo Fonseca difficilmente gli permetterà di essere in campo giovedì sera in Europa League.

Le reti del bosniaco servono come l’aria giallorossi dato che, come segnalato da Corriere dello Sport, nel girone di ritorno i gol delle punte sono stati solo tre. Inoltre Borja Mayoral, titolare nelle ultime otto di campionato, non segna da sei partite.