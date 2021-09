Roma, Mourinho deve reinventare la difesa: il piano dello Special One

Jose Mourinho deve reinventare la difesa: gli stop di Mancini e Vina non sono gravi, ma potrebbe essere necessario uno stravolgimento

Jose Mourinho si ritrova a dover fare gli straordinari per tappare i buchi in difesa: Gianluca Mancini è tornato da Coverciano con un’infiammazione al piede. Niente di grave ma non si vuole rischiare nulla in vista di un periodo pieno di impegni.

Come riporta il Corriere dello Sport, nulla di grave anche per Vina. Mourinho valuta le alternative: Smalling non è pronto quindi al centro potrebbe giocare Kumbulla e ci potrebbe essere l’inserimento di Calafiori a sinistra.