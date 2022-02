Roma, emergenza per Mourinho: Zaniolo può farcela al massimo per la panchina

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

In casa Roma è emergenza in vista della partita contro il Verona. Zaniolo può recuperare al massimo per la panchina

Grande emergenza in casa Roma in vista del match di questo pomeriggio contro il Verona. Come annunciato da Mourinho in conferenza, sono ben 9 gli indisponibili tra cui 4 a causa del Covid. Rischia di entrare in questo elenco Nicolò Zaniolo. Il talento giallorosso ha un edema al quadricipite della coscia destra e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe farcela al massimo per la panchina.

La Roma, infatti, vuole andarci coi piedi di piombo. Vuole cautelarsi visti anche i prossimi impegni contro Lazio e Atalanta e in Conference League. Zaniolo si porta dietro questo problema da ormai diverso tempo, dall’ultima sfida contro l’Inter. Due giorni fa, dopo uno scatto in allenamento, ha risentito dolore; ieri si è allenato a parte, mentre questa mattina farà un provino per andare in panchina ed essere utilizzato in caso di emergenza totale.