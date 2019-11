Fonseca difende Dzeko, attaccante della Roma, dopo la sconfitta dei giallorossi al Tardini contro il Parma

Fonseca, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Parma-Roma, ha parlato delle difficoltà che sta vivendo Dzeko da un punto di vista realizzativo. Ecco l’opinione dell’allenatore portoghese.

«Dzeko a secco? Solo una casualità. I gol non sono tutto, Edin sta lavorando molto per la squadra. Non abbiamo avuto molte occasioni contro una squadra bassa e per Dzeko non era facile».