Roma, Fonseca: «Rifarei le stesse scelte. Sono io il colpevole»

Paulo Fonseca ha commentato l’eliminazione dall’Europa League contro il Siviglia: le parole del tecnico della Roma

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell’eliminazione dall’Europa League contro il Siviglia.

PRESTAZIONE – «Io sono deluso. Ma devo dire che abbiamo meritato di perdere. Il Siviglia in questo momento è una squadra migliore rispetto alla nostra, ha giocato meglio e dobbiamo accettare la superiorità del Siviglia. È stato difficile giocare contro una squadra che ha fatto meglio. Devo dire che in questo momento è facile trovare spiegazioni per questo momento. Devo dire che il principale responsabile sono io, senza scuse, ma dobbiamo vedere la realtà. E la realtà è che il Siviglia è stato migliore di noi”.

RIFARE LE SCELTE – «Le stesse. La squadra ha vinto quasi tutte le partite in questo momento, stavamo facendo bene con questo sistema e se avessi cambiato non sarebbe stata una scelta equilibrata. È difficile accettare la realtà ma dobbiamo accettarla senza scuse».