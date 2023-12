Roma, i convocati per la Juve: la scelta su Dybala

I convocati della Roma di José Mourinho per la partita di Serie A in programma domani contro la Juventus. I dettagli

La Roma ha reso noti i convocati per la sfida contro la Juventus. Sciolti i dubbi su Dybala che sarà regolarmente a disposizione per la gara contro la sua ex squadra. Di seguito l’elenco.

Portieri: Rui Patricio, Boer, Svilar.

Difensori: Karsdorp, Ndicka, Llorente, Celik, Mancini.

Centrocampisti: Cristante, Spinazzola, Pellegrini, Paredes, Renato Sanches, Kristensen, Bove, Zalewski, Pagano, Pisilli.

Attaccanti: Belotti, Azmoun, Dybala, Lukaku, El Shaarawy.