Roma, le ultime sull’infortunio di Smalling

Smallgin, infortunatosi nella partita contro l’Empoli, continua il percorso riabilitativo: non ci sarà in Cagliari-Roma

La Roma dovrà continuare a fare a meno di Chris Smalling, che prosegue nel suo percorso riabilitativo dopo l’infortunio contro l’Empoli. Il difensore inglese sta lavorando a parte e non tornerà prima della partita con il Genoa come riporta gianlucadimarzio.com. Smalling quindi non ci sarà contro il Cagliari.

Continua a lavorare il suo lavoro a parte anche Leonardo Spinazzola, il cui recupero è come previsto molto lungo.