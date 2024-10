Roma Inter, Juric rivoluziona il modulo contro i nerazzurri? Le idee del tecnico giallorosso sono chiare: le ultime

Roma Inter, Juric rivoluziona tutto contro i nerazzurri? Le idee del tecnico giallorosso per la sfida contro gli uomini di Inzaghi: le ultime

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulle possibili scelte di Ivan Juric per la formazione della Roma da schierare domani sera contro l’Inter di Inzaghi, per la sfida dell’8′ giornata di Serie A. Il tecnico ritrova due pedine importanti come Dybala e Dovbyk, entrambi recuperati, e pensa ad un possibile cambio modulo per sorprendere i nerazzurri.

ROMA INTER – «L’ex granata, da allenatore del Torino, nelle ultime due uscite contro l’Inter, aveva provato ad abbandonare il 3-4- 2-1 solito per la difesa a 4. Un’idea che potrebbe riproporre anche domani sera nonostante in settimana abbia lavorato su entrambe le soluzioni. Per ora resta in pole il modulo con i tre centrali e in quel caso sarebbe Hermoso a dover duellare con Thuram, alzando Angelino sulla linea dei centrocampisti. Ci sarà tempo ancora nella rifinitura di oggi per sciogliere le ultime riserve, ma intanto può contare su una formazione quasi al completo perché Le Fée si allena da giorni regolarmente e da ieri anche senza tutore, mentre Dovbyk e Dybala hanno recuperato dai rispettivi problemi (infiammazione al ginocchio per l’ucraino e affaticamento al flessore per l’argentino). Entrambi partiranno dal primo minuto e con la Joya, sulla trequarti, ci sarà Lorenzo Pellegrini che vuole provare a dimenticare l’avvio horror tra Roma e Nazionale».