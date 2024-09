Roma, accordo raggiunto con JURIC, ANNUNCIO in giornata: sarà lui il NUOVO TECNICO, ecco quando potrebbe INIZIARE

Ivan Juric sempre più vicino alla Roma: accordo raggiunto, manca solo l’annuncio, ecco quando potrebbe iniziare

Ivan Juric sarà il nuovo allenatore della Roma. Il tecnico croato ha trovato l’accordo con i giallorossi dopo l’esonero di De Rossi.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, firmerà un contratto fino a giugno 2025, con opzione in caso di qualificazione in Champions League. Il tecnico potrebbe già dirigere l’allenamento delle 17 a Trigoria.