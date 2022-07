Roma, l’agente di Bove: «Lo voleva il Sassuolo, non c’è tanta differenza con Frattesi»

L’agente del centrocampista della Roma Bove ha parlato delle voci di mercato che sono circolate sul conto del suo assistito

Diego Tavano, agente tra gli altri di Edoardo Bove, ai microfoni di Radio Radio Lo Sport ha parlato delle voci di mercato che sono circolate sul conto del suo assistito.

LE PAROLE – «Se mi dite che c’è grande differenza con Frattesi io mi sento di dire di no. Se un giocatore vale 30 milioni, Edoardo è un prodotto del settore giovanile della Roma e io non mi sento di dire che c’è tutta questa differenza. Piaceva molto anche al Sassuolo e fuori dalla Serie A, ma la Roma ha fatto quadrato e alla mia richiesta di fare un prezzo per Bove hanno risposto che non si può fare un prezzo di un giocatore che non è sul mercato. Edoardo resta e si impegnerà per imporsi e diventare uno di quei figli di Roma che la storia ci ha insegnato ad amare».