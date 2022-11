Roma, l’agente di Karsdorp risponde a Mourinho: «Sono stupito»

L’agente di Karsdorp risponde alle accuse di Mourinho: «Voglio una spiegazione da Mourinho e dal club: non si tratta così un giocatore»

Johan Henkes, procuratore dell’agenzia H2 che si occupa di Karsdorp ha risposto a Jose Mourinho, dopo le accuse del portoghese nel post partita di Sassuolo-Roma. Di seguito le sue parole alla rivista olandese Nos.

«Sono sorpreso per le dichiarazioni di Mourinho, voglio una spiegazione. Siamo stupiti anche dal fatto che tutti puntino su Rick, senza che Mourinho o la Roma ne citino il nome. Vogliamo una spiegazione dal club sulle parole del tecnico, e sul modo in cui lo ha fatto. Non è così che si tratta un giocatore che ha giocato per la Roma per cinque anni».