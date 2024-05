Roma-Milan 5-2: i giallorossi vincono in onore di Di Bartolomei

La Roma batte il Milan nell’amichevole a Perth in ricordo di Agostino Di Bartolomei: i giallorossi hanno vinto 5-2

Il campionato teoricamente non è ancora finito – il 2 giugno si giocherà il recupero tra Atalanta e Fiorentina – e Roma e Milan hanno già giocato la prima amichevole estiva (o l’ultimo impegno stagionale, a seconda dei punti di vista). A Perth, in Australia, le due squadre si sono affrontare in una amichevole in ricordo del compianto Agostino Di Bartolomei. A trionfare sono stati i giallorossi, che hanno battuto i rossoneri 5-2.

Roma Milan amichevole 5-2: risultato e tabellino

Reti: 27′ Baldanzi, 37′ Theo Hernandez, 45’+1′ Abraham, 54′ Angelino, 55′ Okafor, 57′ Dybala, 77′ Azmoun

MILAN (4-3-3): Sportiello (46′ Nava); Calabria (46′ Tomori), Gabbia (46′ Thiaw), Kalulu (74′ Simic), Theo Hernandez (46′ Bartesaghi); Adli, Reijnders (67′ Terracciano), Pobega (67′ Zeroli); Jimenez, Giroud (46′ Okafor), Florenzi (46′ Musah). All. Bonera. A disp. Nava, Torriani, Loftus-Cheek, Jovic

ROMA (3-4-2-1): Svilar (46′ Boer); Llorente (46′ Feola), Smalling, Ndicka (82′ Mirra); Huijsen (70′ Della Rocca), Bove, Aouar (82′ Tumminelli), Angeliño (70′ Litti); Dybala (82′ Almaviva), Baldanzi (46′ Nardozzi); Abraham (46′ Azmoun). All. De Rossi. A disp. Keyahov, Karsdorp

Arbitro: Alireza Faghani