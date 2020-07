Roma, Mkhitaryan: «È la strada giusta. Fiducia per l’Europa»

Henrikh Mkhitaryan ha commentato la prestazione offerta dalla Roma contro l’Inter: le dichiarazioni dell’armeno

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista della Roma, ha analizzato la prestazione offerta dai giallorossi contro l’Inter. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Roma TV.

PRESTAZIONE – «Nella ripresa abbiamo giocato bene sia in difesa che in attacco, abbiamo avuto diverse occasioni per segnare. Nel finale abbiamo perso concentrazione e subito il gol».

FIDUCIA PER L’EUROPA – «Ci sono ancora quattro partite prima della gara col Siviglia. Possiamo fare bene in queste partite, oggi volevamo vincere ma abbiamo pareggiato. Dobbiamo tenere la testa alta e continuare così».

MENTALITA’ – «Penso che anche oggi la partita ci dà fiducia in vista della SPAL. Giochiamo nello stesso modo di prima della pandemia, cambia solo il modo di difendere a 5 dietro per essere più coperti».