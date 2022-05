Roma, Mkhitaryan è l’uomo delle finali: contro il Feyenoord vuole esserci

Il trequartista della Roma Mkhitaryan sta recuperando dall’infortunio muscolare e ha messo nel mirino la finale di Conference League contro il Feyenoord

Henrikh Mkhitaryan mette nel mirino la finale di Conference League tra Roma e Feyenoord. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’armeno sta recuperando dall’infortunio muscolare e le intenzioni del club giallorosso sarebbero quelle di metterlo in piedi qualche giorno prima della sfida di Tirana, magari mandandolo in campo per una manciata di minuti anche con il Torino.

In carriera Mkhitaryan ha disputato 16 finali, vincendone 10 e perdendone 6. È quindi l’uomo di grande esperienza di cui ha bisogno Mourinho. La Roma farà allora di tutto per averlo in campo contro il Feyenoord.