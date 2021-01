Roma, Mkhitaryan: «Presto parlerò del rinnovo con la società»

L’attaccante della Roma Henrikh Mkhitaryan ha parlato con Repubblica svelando alcuni dettagli relativi al suo rinnovo di contratto

Henrikh Mkhitaryan ha rilasciato un’intervista alla Repubblica in cui ha parlato del suo rinnovo di contratto e delle sue sensazioni alla vigilia del derby.

PASSAGGIO ALLA ROMA – «Era una possibilità per dimostrare di poter ancora giocare bene. La Roma ha creduto in me, si vede da come gioco che qui sono felice, no?»

RINNOVO – «Non c’è stato tempo di parlarne, in pochi giorni abbiamo avuto l’Inter e ora la Lazio. Presto ne parleremo».

FRIEDKIN – «Sono sempre vicino alla squadra, ma il fatto che Pallotta non ci fosse mai non deve essere un alibi. Dobbiamo essere pronti ai cambiamenti, che sia il modulo o il cambio di società».

NUOVO MODULO – «Ha dato più fiducia ai giocatori, se vedi anche in campo come giochiamo, proviamo cose insieme. E sì, l’allenatore capisce meglio di tutti se cambiare formazione o no».

DERBY – «Non mi piace guardare partite vecchie, ho sentito parlarne i compagni, ma non servono molte parole per spiegarlo a un calciatore Siamo pronti per una battaglia».