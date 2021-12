Roma, Mou col fantasma Fonseca: 8 punti in meno di un anno fa

La Roma di Josè Mourinho continua a non ingranare. I giallorossi hanno meno punti di un anno fa in classifica: il paragone

Una brutta Roma è uscita sconfitta dall’Olimpico al cospetto di un Inter sempre in controllo, capace di chiudere la pratica nei primi 45 minuti di gioco con un 3-0 che, in 21 anni, Josè Mourinho non aveva mai subito in così poco tempo.

Il tecnico portoghese deve fare i conti con il fantasma del predecessore Fonseca, che a questo punto, un anno fa, aveva ben 8 punti in più. Inoltre, 7 ko nelle prime 16 giornate, non arrivavano dalla stagione 2008/09.