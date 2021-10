Roma, Mourinho blinda la difesa: pronto Smalling dal 1′

Le quotazioni di Chris Smalling sono in deciso rialzo dopo l’ottima gara contro lo Zorya: Mourinho ci pensa

La Roma vista contro la Lazio ha ballato in difesa e il clean sheet in Conference League contro lo Zorya ha fatto aumentare le quotazioni di Chris Smalling per una maglia da titolare contro l’Empoli.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il difensore inglese potrebbe fare coppia con Mancini e prendere il posto di Ibanez. Smalling dunque in ballottaggio con l’ex Atalanta.