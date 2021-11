Roma, Mourinho contro la Polizia: lo Special One viola le norme anti-Covid

Prima di Roma-Milan, Mourinho si è scontrato con le Forze dell’Ordine violando le norme anti-Covid

Tanta tensione per José Mourinho prima di Roma-Milan di domenica sera scorsa. Come riportato dal Corriere della Sera, infatti, lo Special One ha messo in difficoltà la Polizia nel pre partita violando le norme anti-Covid. L’allenatore portoghese ha deciso di non rispettare l’ordine di restare a bordo del pullman, ordinando all’autista di aprire le porte e farlo scendere.

Il tecnico della Roma ha poi proceduto verso gli spogliatoi non fermandosi ai controlli di sicurezza degli addetti ai lavori. Per il momento, il club giallorosso punirà solo verbalmente Mourinho per quanto avvenuto.