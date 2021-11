Roma, ipotesi Mancini in mediana per Mou

La Roma deve reiventare il centrocampo per la sfida al Torino, Mourinho pensa a Mancini in mezzo al campo al posto di Veretout

Dubbi di formazione in casa Roma per Mourinho in vista della sfida contro il Torino. I giallorossi contano di recuperare almeno Zaniolo, dopo la prestazione contro lo Zorya è uscito un pò acciaccato dalla sfida.

Con Veretout out per squalifica, Villar e Cristante con il Covid prende sempre più piede l’ipotesi Mancini in mediana. Soluzione che non fa impazzire il tecnico portoghese, ma che deve fare di necessità virtù. Da capire anche come sta Pellegrini e se starà bene.