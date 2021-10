Roma, Mourinho non guarda in panchina: i calciatori dimenticati dallo Special One

L’allenatore della Roma José Mourinho sta lasciando in panchina diversi elementi che, però, potrebbero essere utili alla causa giallorossa

Contro la Juventus, José Mourinho ha utilizzato solamente due sostituzioni, di cui una nel primo tempo con El Shaarawy al posto dell’infortunato Zaniolo. Ma, come riporta il Corriere della Sera, ci sono una serie di calciatori giallorossi che lo Special One ha deciso, probabilmente volontariamente, di lasciar raffreddare in panchina forse come messaggio alla società.

Villar e Kumbulla non hanno totalizzato neanche un minuto, Reynolds solo due, Diawara 8 e Borja Mayoral, bomber della scorsa stagione, 23. Numerosi impietosi, nonostante un calendario fitto di impegni per la Roma.