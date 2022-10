Roma, Mourinho: «Pareggio importante. Belotti Abraham? Gli ho strizzato le orecchie»

L’allenatore della Roma Josè Mourinho ha analizzato ai microfoni di Sky Sport il pareggio dei giallorossi contro il Betis in Europa League. Le dichiarazioni del portoghese

ANALISI – “Oggi era una partita importante. Arrivare dopo i primi 45’ sotto 1-0 significava avere molta pressione. Abbiamo meritato il pareggio. Oggi si doveva giocare con la testa e gli ultimi minuti li abbiamo controllati bene. Abbiamo 2 partite che dobbiamo vincere, se non le vinciamo siamo fuori. Tutto ora dipenderà da noi. Nel secondo tempo sono usciti con le orecchie rosse perchè gliele avevo strette tanto. Poi il secondo tempo è stato fantastico, non solo per il gol. Anche per le soluzioni, per le scelte”.