Roma, Mourinho è pronto a lanciare Calafiori contro la Juventus

Per far fronte alle assenze, contro la Juventus Mourinho – allenatore della Roma – potrebbe lanciare dal 1′ Riccardo Calafiori

José Mourinho deve far fronte con l’emergenza terzino sinistro in vista di Juventus-Roma. Matias Vina dovrebbe tornare dalla Nazionale poche ore prima della sfida ai bianconeri e per questo José Mourinho, stando a quanto riportato dal Messaggero, starebbe pensando a Riccardo Calafiori come possibile titolare per la sfida dello Stadium. Nell’unica vittoria dei giallorossi all’Allianz il terzino scuola Roma era stato determinante.