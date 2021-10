Roma-Napoli, Spalletti espulso da Massa: cosa è successo

Alla fine di Roma-Napoli è stato espulso Luciano Spalletti da Massa: ecco cosa è successo tra i due

Massa espelle Luciano Spalletti alla fine di Roma–Napoli, ma il rosso è figlio di un’incomprensione. L’allenatore dei campani era andato ad applaudire il direttore di gara che così ha estratto un cartellino rosso prendendo il gesto come ironico.

In realtà Spalletti voleva realmente applaudire Massa per la sua direzione di gara di Roma-Napoli. A questo punto l’allenatore potrebbe anche non rischiare una squalifica se i due dovessero chiarirsi negli spogliatoi.