Roma, mano leggera per Zaniolo ed El Shaarawy: nessuna multa post discoteca

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Roma ha deciso di non multare Zaniolo ed El Shaarawy dopo la notte in discoteca

Mano leggera e comprensiva della Roma nei confronti di Zaniolo ed El Shaarawy dopo la notte in discoteca a seguito del pareggio contro il Verona, a cui entrambi non avevano partecipato. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, la dirigenza avrebbe deciso di non multare i due calciatori.

Il club non avrebbe riscontrato alcuna violazione del codice e, inoltre, Zaniolo ed El Shaarawy erano infortunati e quindi non avevano avuto neanche contatti i calciatori della Roma positivi al Covid.