Roma, Nocentini sul futuro di Sarri: «Maurizio è un grande tecnico, per il club giallorosso sarebbe una fortuna puntare su di lui. Lazio? Ecco cosa farebbe...»

L’ex collaboratore tecnico di mister Maurizio Sarri al Napoli Luigi Nocentini ha parlato di Dovbyk e della possibilità di vedere l’allenatore toscano sulla panchina della Roma. Le parole

L’attuale vice-allenatore del Basilea ed ex collaboratore tecnico di Maurizio Sarri al Napoli, Luigi Nocentini, con un passato anche nella Nazionale ucraina, è intervenuto ai microfoni di Retesport ed ha parlato di Dovbyk e della possibilità di vedere l’allenatore toscano sulla panchina della Roma. A seguire le sue parole.

DOVBYK – «Shevchenko gli ha dato tanti consigli, è un ragazzo che vede la porta da ogni zona del campo: ha un sinistro importante, è bravo nel gioco aereo, però deve crescere nella fase di non possesso perché viene da campionati in cui non viene curata. Artem deve migliorare nel dialogare con i compagni ma ha potenzialità straordinarie: va aspettato, ha tante qualità. Roma è una piazza importante serve del tempo: potrà diventare un leader tecnico che aiuterà i giallorossi a raggiungere i propri obiettivi. Ora credo sia presto per pensare che lo possa fare immediatamente. Con Artem ho lavorato al Dnipro e in Ucraina è un ragazzo dalle enormi potenzialità: in pochi anni è passato dal campionato ucraino a quello italiano transitando per la Spagna. La Serie A è più tattica, la fase difensiva viene curata maggiormente rispetto alla Liga: a Dovbyk va dato tempo».

CONFERMA DI DOVBYK LA PROSSIMA STAGIONE – «Sicuramente sì perché è arrivato quest’anno: lingua nuova, cultura, diversa e campionato totalmente divergente. I difensori italiani sono i migliori in giro per l’Europa per letture e analisi all’interno della partita: Dovbyk deve calarsi in questa nuova realtà».

GIOCO – «Con giocatori tecnici che hanno una visione di gioco importante, come quelli della Roma, andrebbe a nozze. Come ogni allenatore avrebbe bisogno dei suoi tempi: è un grande tecnico, per il club giallorosso sarebbe una fortuna puntare su di lui».

PASSATO ALLA LAZIO – «Non è facile rispondere, è un enorme prestigio allenare a Roma. Siamo professionisti, quindi, qualora dovesse accettare darebbe il 100% per i colori giallorossi».