Roma, Felix brilla con il Ghana: Mou lo valuta per il futuro

Felix Afena Gyan brilla con il Ghana nel primo spareggio Mondiale contro la Nigeria: la Roma se lo coccola e Mou lo valuta per il futuro

L’attaccante della Roma, Felix Afena Gyan, ha partecipato alla partita valida per gli spareggi Mondiali del suo Ghana contro la Nigeria.

Una partita strepitosa e sottolineata anche dallo stesso Ct Otto Addo. Dopo aver rifiutato la chiamata per la Coppa d’Africa, ora il classe 2003 si gode la sua prima serata in Nazionale. La Roma se lo coccola e vede il suo valore lievitare sempre di più. Mou lo valuta per il futuro e per il finale di stagione può essere un’arma in più. Lo riporta il Corriere dello Sport.