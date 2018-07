Roma, parla Pellegrini: «L’anno prossimo spero di fare meglio. De Rossi? Un modello»

Lorenzo Pellegrini ha parlato della stagione appena trascorsa con la maglia della Roma e degli obiettivi in vista della prossima

Lorenzo Pellegrini è stato una delle più piacevoli sorprese della Roma nell’ultimo campionato. Il centrocampista classe ’96, infatti, è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante all’interno del centrocampo giallorosso ed ha ben ripagato la fiducia concessagli dal suo allenatore Di Francesco. «Sono contento del mio primo anno in giallorosso – ha dichiarato Pellegrini ai microfoni di SoccerTalkPro – ma l’anno prossimo spero di poter fare ancora meglio. L’anno prossimo abbiamo fatto qualcosa di straordinario raggiungendo la semifinale di Champions: sarà dura ripeterci, ma l’anno prossimo avremo più consapevolezza nei nostri mezzi».

CHIOSA SU DE ROSSI – Pellegrini, infine, ha speso parole d’elogio per il suo capitano nonché compagno di reparto nel centrocampo della Roma Daniele De Rossi, il quale ieri ha spento 35 candeline: «Daniele è un modello non soltanto per me, ma anche per tanti altri giovani giocatori. E’ facile giocare accanto a lui: è un top player che sta continuando a giocare ai massimi livelli alla sua età».