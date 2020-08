Pau Lopez potrebbe lasciare la Roma: idea Torino per il portiere spagnolo nell’operazione Salvatore Sirigu

Pau Lopez potrebbe lasciare la Roma dopo appena un anno dal suo arrivo in Italia. Il portiere spagnolo non ha convinto l’area tecnica giallorossa, che starebbe pensando a un cambiamento in vista della prossima stagione.

Come riportato dal Corriere della Sera, la Roma vorrebbe piazzare Pau Lopez in un’operazione di scambio con il Torino per Salvatore Sirigu.