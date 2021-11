Roma, dubbio Pellegrini: oggi il test decisivo

La Roma resta ancora in ansia sulle condizioni di Pellegrini per la sfida di Genova, oggi il test decisivo per il capitano giallorosso

Tengono in ansia la Roma le condizioni di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso, ha rinunciato alla Nazionale per un problema al ginocchio, ha ripreso ad allenarsi in gruppo in questi giorni.

Non ancora al 100%, come riportato dal Messaggero, Pellegrini oggi verrà sottoposto a dei test per capire se può essere utilizzato da Mourinho. La Roma attende il via libera dei medici per l’ok definitivo, in caso contrato il tecnico portoghese dovrà trovare una soluzione.