Sarà Roma-Napoli a chiudere la 28a giornata di Serie A questa sera alle 20:45. Uno scontro diretto per un posto in Champions League

Sarà Roma-Napoli a chiudere la 28a giornata di Serie A questa sera alle 20:45. Uno scontro diretto per un posto in Champions League che potrebbe risolversi nei primi quarantacinque minuti.

La Roma è la squadra che ha segnato più gol nel primo tempo sia in assoluto (30) che in percentuale (59%) in questo campionato.