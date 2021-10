Roma, si ferma Smalling: i tempi di recupero dall’infortunio

Chris Smalling, difensore della Roma, ha riportato una lesione al flessore della coscia destra. I tempi di recupero

La Roma perde Chris Smalling per infortunio e i tempi di recupero saranno lunghi. Come riportato da SkySport, il difensore inglese rimarrà ai box per una lesione al flessore della coscia destra. Smalling rimarrà quindi fuori per due settimane e salterà così la sfida alla Juventus e rischia di perdere anche il confronto con il Napoli della settimana dopo.