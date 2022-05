Roma, Smalling limita i danni: «È in forma strepitosa»

Nonostante la sconfitta contro la Fiorentina, il difensore della Roma Smalling è stato protagonista di un’ottima prestazione

Chris Smalling è in un grandissimo momento e, nonostante la sconfitta contro la Fiorentina, è stato protagonista di un’ottima prestazione al Franchi. Per La Gazzetta dello Sport, il difensore inglese è stato il migliore tra le fila della Roma con un 6,5 in pagella.

IL GIUDIZIO – «È in forma strepitosa e si vede. Vince quasi tutti i duelli e salva qualche occasione che avrebbe creato la goleada».