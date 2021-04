Infortuni Roma: Smalling non recupera, Spinazzola ni

Ancora lontano il recupero per Smalling in casa Roma, potrebbe invece già rivedersi nel turno infrasettimanale Leonardo Spinazzola

La situazione infortuni in casa Roma è particolarmente delicata soprattutto dopo il passaggio del turno con l’Ajax. Calafiori è uscito dolorante ma è già recuperato, diverse le sorti di diversi altri elementi della rosa di Fonseca.

Prosegue infatti il lento recupero di Chris Smalling: la speranza è di riaverlo in occasione dell’andata della semifinale di Europa League contro la sua ex squadra, il Manchester United. Speranze simili per quanto riguarda El Shaarawy e Kumbulla. Diversi i tempi di recupero, invece, per Spinazzola che potrebbe essere già a disposizione per giovedì con l’Atalanta.