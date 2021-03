Buone notizie per la Roma: Chris Smalling è tornato ad allenarsi in gruppo per la prima volta in un mese. Ancora a parte Edin Dzeko

Il giorno successivo alla sconfitta con il Milan regala comunque buone notizie alla Roma. Chris Smalling è tornato ad allenarsi in gruppo per la prima volta in un mese.

Lo riferisce Filippo Biafora de Il Tempo sottolineando che invece Dzeko, Ibanez, Santon e Calafiori hanno lavorato a parte questa mattina a Trigoria.