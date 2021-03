Roma, Spinazzola: «Dobbiamo restare sul pezzo. Attenti allo Shakhtar»

Leonardo Spinazzola, esterno della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Europa League contro lo Shakhtar: le dichiarazioni

«Dobbiamo stare attenti nelle marcature preventive, i difensori non devono deconcentrarsi. Devono restare sempre sul pezzo, sono rapidissimi e hanno gamba e qualità, dobbiamo fare una grande partita. Gli attaccanti? Non cambia il mio modo di giocare, conta far recapitare la palla nella maniera giusta. Chi giocherà ce la metterà tutta».