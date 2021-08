Roma, ufficiale: Abraham è un nuovo calciatore giallorosso

Con un comunicato ufficiale, la Roma ha annunciato l’acquisto di Tammy Abraham, centravanti inglese proveniente dal Chelsea

«Il Club rende noto di aver acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore inglese dal Chelsea, a fronte di un corrispettivo fisso di 40 milioni di euro. L’accordo prevede inoltre bonus variabili legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi da parte della Roma e del giocatore e una percentuale sull’eventuale eccedenza in caso di futura cessione dei diritti relativi al giocatore stesso.

L’attaccante di 23 anni ha sottoscritto un contratto con la società giallorossa fino al 30 giugno del 2026. Abraham è entrato nel settore giovanile del Chelsea all’età di otto anni fino al suo esordio in prima squadra. Con la maglia dei blues ha segnato 32 gol in 80 presenze. L’attaccante ha anche fatto esperienza in prestito allo Swindon Town, allo Swansea City e all’Aston Villa. Ha esordito con la nazionale inglese nel 2017, segnando il suo primo gol due anni dopo contro il Montenegro.

Abraham indosserà la maglia numero 9. Abraham è il quarto acquisto del mercato estivo giallorosso, dopo Rui Patricio, Eldor Shomurodov e Matias Vina.

Benvenuto alla Roma, Tammy!».