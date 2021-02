Roma, Veretout: «Juventus grande squadra. Ci è mancata una cosa»

Jordan Veretout, centrocampista della Roma, ha parlato dopo la sconfitta contro la Juventus. Le sue dichiarazioni sul match

Ai microfoni di Sky Sport Jordan Veretout ha parlato del match tra Juventus e Roma.

LA GARA – «Abbiamo giocato la nostra gara ma ci è mancato l’ultimo passaggio. Dobbiamo continuare cosi, siamo sulla buona strada. Già da domenica prossima dobbiamo vincere, questo campionato si giocherà fino alla fine».

BIG – «Oggi abbiamo giocato contro una grande squadra, la Juve. È sempre difficile, abbiamo fatto bene e giocato il nostro gioco con fiducia. Ci mancava solo l’ultimo passaggio, dobbiamo lavorare su questo».

ANDATA – «All’andata siamo andati più in contropiede, oggi più il contrario. Oggi abbiamo fatto bene, lavoriamo sulla finalizzazione. Oggi potevamo anche vincere. Siamo andati sempre in area ma non abbiamo fatto gol».